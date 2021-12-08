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Son dakika haberleri! BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ; 'KIRMIZI SAÇLI ÖĞRETMEN' ÇALIŞTIĞI ÜNİVERSİTEDE ANILDI - Son Dakika

Son dakika haberleri! BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ; 'KIRMIZI SAÇLI ÖĞRETMEN' ÇALIŞTIĞI ÜNİVERSİTEDE ANILDI

08.12.2021 17:17

Son dakika gündem haberi... Geçen yıl boğazı kesilip, yakılarak öldürülen ve çevresinin 'İyilik Meleği', 'Kırmızı Saçlı Öğretmen' diye tanımladığı Dr. Aylin Sözer, ölümünün birinci yıl dönümü yaklaşırken çalıştığı üniversitede anıldı.

Geçen yıl boğazı kesilip, yakılarak öldürülen ve çevresinin 'İyilik Meleği', 'Kırmızı Saçlı Öğretmen' diye tanımladığı Dr. Aylin Sözer, ölümünün birinci yıl dönümü yaklaşırken çalıştığı üniversitede anıldı.

Geçen sene 29 Aralık'ta boğazı kesilip yakılarak katledilen Dr. Aylin Sözer'in ardından gönüllü akademisyenler tarafından 'Şiddeti Birlikte Bitirelim Platformu' kuruldu. Platform tarafından, Aylin Sözer için ölümünün birinci yılının yaklaşması nedeniyle anma töreni düzenlendi. Törende, kadına şiddetin son bulması ve toplumsal barış mesajları verildi. 'Kırmızı Saçlı Öğretmen'in öğrencileri ve arkadaşları, 'İyilik Melekleri' Dr. Aylin Sözer'i müzik dinletileri ve sinematografik sunumlarla andı.

AYLİN HOCA'NIN ARDINDAN 'ŞİDDETİ BİRLİKTE BİTİRELİM PLATFORMU'

Aylin Sözer'in hayat hakkının elinden alınması üzerine 'Şiddeti Birlikte Bitirelim Platformu' kurulduğunu ifade eden İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Çiçek Dilek Bakanay, platformun 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında pek çok etkinliğe ev sahipliği yaptığına dikkat çekti.

Platformla, Aylin Hoca'yı da bir üyeleri olarak andıklarını söyleyen Bakanay, 'Eğitim Fakültesi başta olmak üzere diğer fakültelerden hocalarımızla etkinlikler, farkındalık atölyeleri ve araştırmalar yönetmekteyiz. Kasım ayında 20'ye yakın etkinlik gerçekleştirdik. Bu da onlardan biri. Aylin Hoca'yı da bu platformun bir üyesi olarak aramızda bu şekilde görüyoruz' dedi.

ONU ÖLÜMSÜZLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ

Herkesin 'Kırmızı Saçlı Öğretmen' olarak andığı Aylin Sözer için, çalışma arkadaşı Bakanay, 'Aylin Hoca eşsiz, enerjisi çok yüksek bir insandı. Her zaman öğrencilerinin yanında olan başarılı bir akademisyendi. Onu anmak çok zor, insan çok duygulanıyor. Son görüşmemizde yapacağı bir sürü hayalden bahsetmişti. Doçentliğine hazırlanıyordu, yayınlarından bahsediyordu ve bitireceği projelerinden konuşuyorduk. Ardından hayatının elinden alınması durumu gerçekleşti. Hepimiz çok üzgünüz ama onu ölümsüzleştirmeye çalışıyoruz' diye konuştu.

HERKESİN HAREKETE GEÇMESİ GEREKİYOR

Şiddetin sadece fiziksel değil, psikolojik boyutu olduğunu da hatırlatan Bakanay, 'Fiziksel şiddet daha görünür ve bildiğimiz ayağı ama bunu besleyen psikolojik ve toplumsal boyutları iyileştirmemiz gerekiyor. Bu işe kadınların işi diye bakmadan, herkesin harekete geçmesi gerekiyor. Bunu bireysel değil, kolektif bir şekilde her boyutuyla ele almamız gerekiyor' ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİSİ GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI; ONU ÇOK ÖZLEDİK

Sınıf öğretmenliği 3'üncü sınıf öğrencisi Belgin Telli, 'Aylin Hoca'dan geçen sene ders almıştık, O'nu özlüyoruz' Bizim için çok farklıydı. Herkes onun dersine katılıyordu. Online derse normalde o kadar katılım olmuyordu ama Aylin Hoca'nın dersine herkes katılıyordu. Çok farklıydı? dedi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Aydın Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Dr. Aylin Sözer'in (48) öldürülmesine ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Kemal Ayyıldız (32) ile Sözer'in internet üzerinden tanıştığı, olay günü Ayyıldız'ın Sözer'in boğazını derinden kestiği ve Sözer'in telefonuna gelen mesajları reddederek 'Hastanedeyim' şeklinde mesajlar attığı öne sürülüyor.

Ayyıldız'ın hırsızlık yapma amacıyla adreste bulunduğu iddianamede değerlendirilirken Ayyıldız'ın yapılan üst aramasında zincir, yüzük, küpe ve kargaburnu diye tabir edilen uyuşturucu madde bulunduğu iddianamede belirtiliyor.

İddianamede Ayyıldız'ın cinayetten 25 gün önce Sözer'in evinin civarında keşif yaptığı, eylemini tasarlayarak gerçekleştirdiği, cinayetin ardından Sözer'in internet bankacılığı uygulamasından başka bir IBAN hesabına para göndermeye çalıştığı ve olay yerine gelen kolluk kuvvetlerine doğal gaz borusunu ateşe vererek karşı koymaya çalıştığı öne sürülüyor.

Sanık hakkında verilecek olası cezada indirim yapılmaması gerektiği vurgulanan iddianamede, Ayyıldız'ın 'Tasarlayarak bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme', 'Silahla konutta yağma', 'Mala zarar verme', 'Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması' ve 'Bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında nitelikli hırsızlık' suçlarından toplamda ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 16 yıl 5 aydan 35 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

DURUŞMA OCAK AYINA ERTELENDİ

Sözer'in öldürülmesine ilişkin ilk duruşma ise Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 8 Ekim 2021'de görüldü. Tutuklu sanık Kemal Ayyıldız savunmasında suçlamayı kabul etmeyerek cinayeti başka bir şahsın işlediğini ve kendisine tuzak kurulduğunu iddia etti. Ayyıldız çocuklarının ölümle tehdit edildiğini iddia ederek "Bu konuda ben ceza istemiyorum değil bana istediğiniz cezayı verin. İsterseniz 3 değil 5 tane müebbet verin. Yeter ki çocuklarım kurtulsun. Olur da bir gün benim suçsuzluğum ortaya çıkarsa benim çocuklarım ne diyecek bunu merak ediyorum" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ayyıldız'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 2022 yılının Ocak ayına erteledi.

Son dakika haberleri! BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ; 'KIRMIZI SAÇLI ÖĞRETMEN' ÇALIŞTIĞI ÜNİVERSİTEDE ANILDI
Son dakika haberleri! BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ; 'KIRMIZI SAÇLI ÖĞRETMEN' ÇALIŞTIĞI ÜNİVERSİTEDE ANILDI
Son dakika haberleri! BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ; 'KIRMIZI SAÇLI ÖĞRETMEN' ÇALIŞTIĞI ÜNİVERSİTEDE ANILDI
Son dakika haberleri! BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ; 'KIRMIZI SAÇLI ÖĞRETMEN' ÇALIŞTIĞI ÜNİVERSİTEDE ANILDI

İstanbul Aydın Üniversitesi, Sınıf Öğretmenliği, Aylin Sözer, Öğretmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ; 'KIRMIZI SAÇLI ÖĞRETMEN' ÇALIŞTIĞI ÜNİVERSİTEDE ANILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ; 'KIRMIZI SAÇLI ÖĞRETMEN' ÇALIŞTIĞI ÜNİVERSİTEDE ANILDI - Son Dakika
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