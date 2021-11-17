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Son dakika haberleri... Boğazı kesilip, bıçaklanarak öldürülen Neslihan toprağa verildi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Boğazı kesilip, bıçaklanarak öldürülen Neslihan toprağa verildi

17.11.2021 16:06
Son dakika haberleri... Boğazı kesilip, bıçaklanarak öldürülen Neslihan toprağa verildi

Son dakika haberlerine göre GAZİANTEP'te boğazı kesip, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürülen 2 çocuk annesi Neslihan Kaya (41) toprağa verildi.

GAZİANTEP'te boğazı kesip, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürülen 2 çocuk annesi Neslihan Kaya (41) toprağa verildi.

Belkız Mahallesi'nde dün, boş arazide Neslihan Kaya'nın boğazı kesilip, vücudunun birçok yerinden bıçaklanmış cansız bedeni bulundu. Kaya'nın cenazesi, otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi. 2 çocuk annesi Kaya, bugün cenaze namazının ardından Nurdağı ilçesine bağlı Hisar Mahallesi mezarlığına defnedildi. Cenazeye katılan yakınları Kaya'nın ölümüne neden olan kişi ya da kişilerin bir an önce bulunarak en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Polis ekipleri, Kaya'yı öldüren kişi ya da kişilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik soruşturmasını sürdürüyor.


Son dakika haberleri... Boğazı kesilip, bıçaklanarak öldürülen Neslihan toprağa verildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Boğazı kesilip, bıçaklanarak öldürülen Neslihan toprağa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Boğazı kesilip, bıçaklanarak öldürülen Neslihan toprağa verildi - Son Dakika
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