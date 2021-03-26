Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde gözaltına alınan 24 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika

Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde gözaltına alınan 24 şüpheli serbest bırakıldı
26.03.2021 19:35
BOĞAZİÇİ Üniversitesi eylemlerinde dün gözaltına alınan 24 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe adlı kontrolle serbest bırakıldı.
BOĞAZİÇİ Üniversitesi eylemlerinde dün gözaltına alınan 24 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe adlı kontrolle serbest bırakıldı.
Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde dün gözaltına alınan 24 şüpheli emniyet işlemlerinin ardından, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık ifadeleri tamamlanan 24 şüpheliyi "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçundan 2'si ev hapsi, 22 'si ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etmişti.Hakimliğe çıkarılan 24 şüpheli adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- İstanbul
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