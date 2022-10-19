Son dakika haberleri... Boğulma tehlikesi geçiren Rus turist hastanede hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Rus kadın turist, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir otelde tatil yapan Rus uyruklu Galiba Shefer (74), serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan Shefer'i vatandaşlar sudan çıkartıp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan turist, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Shefer'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA