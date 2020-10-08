Son dakika haberleri! Boksörün öldürdüğü Zeynep'in annesi: Hayır dediği için öldürüldü - Son Dakika

MUĞLA'da kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı (24) dövdükten sonra göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu'nun (26) yargılanmasına bugün Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanıyor.

Kemaloğlu hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenilen davanın duruşmasını izlemek için Kahramanmaraş'tan gelen genç kızın annesi Arzu Şenpınar, adliye önünde "Katil nasıl yaptın, nasıl yaptın? Benim kızım hayır dediği için öldürüldü" diye feryat etti.