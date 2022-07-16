Son dakika haberleri! Bolu'da 2 katlı ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Bolu'da 2 katlı ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi

16.07.2022 18:05
Son dakika haberleri! Bolu'da 2 katlı ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi

Bir son dakika haberine göre Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Göncek köyüne bağlı Gülderesi Mahallesi'nde Hüseyin K'ye ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden köy sakinleri, yandaki büyükbaş hayvanları tahliye ederek itfaiye ve orman ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye Bolu ve Mudurnu Belediyesi İtfaiyeleri Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğüne ait araç ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yanan evin yakınında bulunan iki konut da alevlerin sıçrama ihtimaline karşı boşaltıldı. Sağlık ekipleri de Hüseyin K'nin sinir krizi geçiren eşine olay yerinde müdahale etti.

Köy sakinleri ve jandarma personelinin desteğiyle söndürülen yangında, 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Mudurnu, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Bolu'da 2 katlı ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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