Yanan evin yakınında bulunan iki konut da alevlerin sıçrama ihtimaline karşı boşaltıldı. Sağlık ekipleri de Hüseyin K'nin sinir krizi geçiren eşine olay yerinde müdahale etti.

Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden köy sakinleri, yandaki büyükbaş hayvanları tahliye ederek itfaiye ve orman ekiplerinden yardım istedi.

Kaynak: AA

İtfaiye, Mudurnu, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Bolu'da 2 katlı ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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