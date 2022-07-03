Son dakika haberleri... Bolu'da 3 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Bolu'da 3 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

03.07.2022 13:19
Son dakika haberleri... Bolu'da 3 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Son dakika gelişmesine göre Bolu'da 3 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Bolu'da 3 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Kültür Mahallesi Mimar Sinan Sokak'taki apartmanda yaşayan 58 yaşındaki Durmuş Çelen'den 3 gündür haber alamayan yakınları eve geldi.

Çelen'e ulaşamayan aile yakınları, polise haber verdi. Sağlık personeliyle eve giren polis ekipleri, Çelen'i hareketsiz yatar halde buldu.

Yapılan kontrolde Çelen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Çelen'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'na götürüldü.

YORUMLAR
500
Adanaspor, yeni sezona Bolu'da hazırlanıyor Adanaspor, yeni sezona Bolu'da hazırlanıyor Son dakika... Selin ardından tatilciler Gölcük Tabiat Parkı'na akın etti Son dakika... Selin ardından tatilciler Gölcük Tabiat Parkı'na akın etti
Kaynak: AA

Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Bolu'da 3 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:17 HDP kongresinde ortalık karıştı! Terörist başı Öcalan'ın posterini açmaya çalışan 2 şahsa görevliler müdahale etti
13:15 Osmaniye'de çetenin sinsi planı: Cinsel ilişki vaadiyle kandırdıkları erkeklere zorla iç çamaşırı giydirip tehditle soyup soğana çevirdiler
13:11 Beşiktaş, 39 yaşındaki efsane futbolcusu Atiba Hutchinson ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
13:10 Nesli tükenen türler arasında yer alıyordu: "Böceklerin Kralı" Adıyaman'da ortaya çıktı
12:35 İstanbul Beykoz'da orman yangını çıktı: Söndürme çalışmaları için havadan helikopter desteği gönderildi
12:33 Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Eda Ece'nin makyajsız hali görenleri büyüledi
12:31 Asgari ücret 5 bin 500 TL'ye yükseldi, devlet 90,6 milyar TL'lik vergiden feragat etti
12:25 Futbol sahalarında eşi benzeri görülmemiş olay! Orta hakem oyunu durdurup kadın hakeme evlilik teklifinde bulundu
12:21 Ölümü büyük üzüntü yaratan Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın'ın sözleri duygulandırdı: Türk halkına doyamadım
20:17 2 sarı kart gören Başpehlivan Şaban Yılmaz diskalifiye oldu! Sinirlerine hakim olamayarak hakem kulisine tırmandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 13:30:08. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Bolu'da 3 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement