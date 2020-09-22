Son dakika haberleri: Bolu'da akü hırsızı yakalandı - Son Dakika

Bolu'da 10 ayrı olayda 15 akü çalan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yukarısoku, Aşağısoku ve Sağlık mahallerinde araçlardan akülerin çalındığı bilgisi üzerine Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayş Şübe Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Yaklaşık bir hafta süren çalışmanın ardından 10 ayrı olayda 15 akü çalan E.G. yakalandı.

Emniyetteki işlemleri devam eden E.G.'nin toplam değeri 10 bin lira olan aküleri 1500 liraya hurdacıya sattığı tespit edildi.

Hurdacıya da hırsızlık malı satın almaktan adli işlem yapıldı.