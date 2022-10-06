Olayda dövüldüğünü ve baygınlık geçirdiğini iddia eden sanık, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Kaynak: AA

Hisarcık, Mudurnu, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Bolu'da arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika

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