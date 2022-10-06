Son dakika haberleri... Bolu'da arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Bolu'da arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası

06.10.2022 16:07
Son dakika haberleri... Bolu'da arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Son dakika gündem haberine göre Bolu'da arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bolu'da arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ferdi G, maktul Güray Uzun'un yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada son savunmasını yapan Ferdi G, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Olayda dövüldüğünü ve baygınlık geçirdiğini iddia eden sanık, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Olay

Bolu'nun Mudurnu ilçesi Yeniceşeyhler köyündeki bir evde 4 Aralık 2021'de birlikte alkol alan Ferdi G. (21) ile Güray Uzun (38) arasında çıkan tartışma sonucu Ferdi G, bıçakla Uzun'u sol omuz boşluğundan ağır yaralamıştı.

Sağlık ekiplerince Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uzun, müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

Olay yerinden kaçan Ferdi G. ise jandarma ekiplerince Bolu merkezdeki Sağlık Mahallesi'nde gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından tutuklanmıştı.

YORUMLAR
500
Hakkari gündem haberleri: Şemdinli'de başhekim yardımcısının darbedilmesine ilişkin 2 kişi serbest bırakıldı Hakkari gündem haberleri: Şemdinli'de başhekim yardımcısının darbedilmesine ilişkin 2 kişi serbest bırakıldı Samsun haber! Bafra'daki uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama Samsun haber! Bafra'daki uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama Ünlü oyunculardan meme kanseri farkındalık eylemine tam destek Ünlü oyunculardan meme kanseri farkındalık eylemine tam destek
Kaynak: AA

Hisarcık, Mudurnu, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Bolu'da arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:45 Trabzonspor, deplasmanda Monaco'ya 3-1 mağlup oldu
21:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan açıklaması: Kimsenin toprağında gözü yok, komşularımızla gerilim istemiyoruz
21:41 Paşinyan'la görüşme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bölgemizde tam normalleşme sağlayacağımıza inanıyorum
21:22 Sivasspor'dan tarihi başarı! Avrupa kupalarındaki en erken golü atan Türk takımı oldu
21:16 İngiltere'de iki kampçı şahit oldu! Panter, gözüne kestirdiği koyunu dakikalar içerisinde yedi
20:53 ABD'de yaşayan sakallı kadınının son hali görenleri şaşırttı
20:46 Fenerbahçe-AEK Larnaca maçı canlı anlatım! İlk düdük geldi
20:32 Prag'da tarihi görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan ile buluştu
20:17 Trabzonspor'un yıldızı Monaco maçında yaptığı ile şaşkınlık yarattı
20:17 Tokalaşma esnasında mikrofonu unutan ABD Başkanı Joe Biden, küfür etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 22:10:06. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Bolu'da arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement