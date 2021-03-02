Son dakika haberleri... Bolu'da aynı aileden 3 kişi bir ay içinde Kovid-19'dan öldü - Son Dakika

Son dakika haberleri... Bolu'da aynı aileden 3 kişi bir ay içinde Kovid-19'dan öldü
02.03.2021 14:53
Son dakika gündem haberine göre Bolu'nun Mudurnu ilçesinde aynı aileden 3 kişi bir ay içinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde aynı aileden 3 kişi bir ay içinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mudurnu'da yaşayan ve ocak ayında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Fatma Nurcan Uslupat ile eşi Osman Uslupat ve aynı evde yaşayan Fatma Nurcan Uslupat'ın annesi Nazmiye Bayrakçı Bolu'da tedavi altına alınmıştı.
Yapılan tüm müdahalelere rağmen Fatma Nurcan Uslupat 4 Şubat'ta hayatını kaybederken eşi Osman Uslupat da iki gün önce koronavirüsten hayatını kaybetmişti.
Fatma Nurcan Uslupat'ın annesi olan ve 29 Ocak'tan bu yana koronavirüs tedavisi gören Nazmiye Bayrakçı da 87 yaşında koronavirüse yenik düştü.
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