Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Anadolu Otoyolu'nda İstanbul yönüne giden Abdulsamet Doğan (28) idaresindeki 34 BBY 536 plakalı motosiklet, Çaydurt mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisi ile savrulurken kaskı ve motosikleti yaklaşık 10 metre uzağa savruldu.
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Abdulsamet Doğan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Doğan'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Bolu'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika