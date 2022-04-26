Evin çocuk odasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Evin çocuk odasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

26.04.2022 13:03

Bolu'da bir evin çocuk odasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Bolu'da bir evin çocuk odasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Kültür Mahallesi Cengiz Sokak'ta bir apartmanın ikinci katındaki dairede oturan Merve Ç, patlama sesi duyması üzerine odaları kontrol etti.

Çocuk odasında oyuncakların bulunduğu alandan dumanlar çıktığını gören Merve Ç, evden çıkarak itfaiyeden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce büyümeden söndürülen yangında çocuk odası hasar gördü.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Evin çocuk odasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Evin çocuk odasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Evin çocuk odasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Evin çocuk odasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Evin çocuk odasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika


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