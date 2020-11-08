Son dakika haberleri! Bolu'da iki kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 10 gözaltı - Son Dakika

Bolu'da iki kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece Aktaş Mahallesi Taşhancılar Caddesi'nde 2 kişinin ayağından yaralandığı silahlı kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yaralı M.M. ve O.Ç'nin ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi devam ediyor.

Aktaş Mahallesi Taşhancılar Caddesi'nde dün gece iki grup arasında silahlı kavga çıkmış, ayağından yaralanan iki kişi hastanede tedavi altına alınmıştı. Bölgede araştırma yapan polis ekipleri, sokak arasında otluk bölgede bir tüfek bulmuştu.