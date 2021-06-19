Son dakika haberleri: Bolu'da kuzeni tarafından pompalı tüfekle yaralandığı iddia edilen kişi öldü

Son dakika haberi: Bolu'da tartıştığı kuzeni tarafından pompalı tüfekle yaralandığı öne sürülen kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Bolu'da tartıştığı kuzeni tarafından pompalı tüfekle yaralandığı öne sürülen kişi, hastanede hayatını kaybetti. İddiaya göre, miras davası nedeniyle dün Aktaş Mahallesi PTT Caddesi'nde karşılaştığı kuzeni Z.G. (54) tarafından pompalı tüfekle yaralanarak hastaneye kaldırılan Necati Alıcı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay Z.G. ile halasının oğlu Necati Alıcı, dün Aktaş Mahallesi PTT Caddesi'nde karşılaşmış, ikili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Z.G, aracındaki pompalı tüfeği alarak kuzenine ateş edip uzaklaşmıştı. Karın bölgesinden yaralanan Alıcı, sağlık ekibince İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, Sultanbey köyündeki evinde yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Bolu, PTT, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Bolu'da kuzeni tarafından pompalı tüfekle yaralandığı iddia edilen kişi öldü - Son Dakika

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