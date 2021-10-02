Son dakika haberleri... Bolu'da odunlukta çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bolu'da çıkan yangında odunluk ve kuruluk, kullanılamaz hale geldi.

Merkeze bağlı Aydınlık köyünde yaşayan Kazım ve Ahmet Sarı'ya ait odunlukta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, yan tarafta bulunan kuruluğa sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangında, odunluk ve kuruluk kullanılamaz hale gelirken, 2 katlı betonarme evde de hasar oluştu.