Bolu'da devrilen saman balyası yüklü tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
D-750 Bolu- Mengen kara yolunda seyreden Coşkun Topraklı (46) idaresindeki 78 YB 155 plakalı saman balyası yüklü tır, Mengen yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçta sıkışan sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.
İncelemelerin ardından iş makinesi yardımıyla yaklaşık 1 saatte çıkarılan Topraklı'nın cesedi, Mengen Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA
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