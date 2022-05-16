Silahlı kavgada bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Silahlı kavgada bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

16.05.2022 16:53

Bolu'da çıkan kavgada bir kişiyi tabancayla öldüren zanlı tutuklandı.

Bolu'da çıkan kavgada bir kişiyi tabancayla öldüren zanlı tutuklandı.

Merkeze bağlı Piroğlu köyü Tekkeler Mahallesi yakınlarında dün aralarında husumet olduğu öne sürülen Sabahattin Başaran'ı (37) tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Sadık K'nin (56) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Sadık K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Dün ağır yaralı olarak Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Başaran, müdahaleye rağmen hayatını kaybetmiş, olay yerinden kaçan Sadık K, ormanlık alanda arama yapan jandarma ve komandolar tarafından birkaç kilometre uzaklıkta tabancayla yakalanmıştı.

Silahlı kavgada bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
Silahlı kavgada bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
Silahlı kavgada bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
Silahlı kavgada bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
Silahlı kavgada bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
Silahlı kavgada bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
Silahlı kavgada bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Silahlı kavgada bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika


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