Son dakika haberleri! Bolu'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bolu'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberi... Bolu'da tarihi eserleri satmak için müşteriye gittikleri sırada polis ekiplerinin operasyonunda yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Son dakika haberleri! Bolu'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]

Bolu'da tarihi eserleri satmak için müşteriye gittikleri sırada polis ekiplerinin operasyonunda yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulunan bir otomobildeki tarihi eserlerin satılmak üzere müşteriye götürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şüpheli aracın Çıkınlar mahallesinde seyir halinde olduğu belirleyen ekipler, operasyon yaptı. Durdurulan araçta yapılan aramalarda, 3 adet uç kısımlarında haç, üzerilerinde çeşitli semboller ile yazılar olan tarihi eser niteliğindeki eşyalar ile 1 adet üzerinde çeşitli figürlerin olduğu 'İDOL' adı verilen tarihi esere ele geçirildi.

Yakalanan tarihi eserlere el konulurken, araçta bulunan B.T. (32) ile M.A. (50) gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

Emniyet Müdürlüğü, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 16:04

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Bolu'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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