Çok sayıda tavuğun telef olduğu yangında, tavuk çiftliğinin büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

Hisarözü köyündeki bir tavuk çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Bolu'da tavuk çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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