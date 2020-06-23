Son dakika haberleri: Bolu'da tırla çarpışan otomobil yandı: 1 ölü - Son Dakika

Bolu'da, tırla çarpışarak yanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, D-750 kara yolunda Bolu istikametine giden Mehmet Dağdelen idaresindeki 14 AL 602 plakalı otomobil, maden ocakları mevkisinde kontrolden çıkarak karşı istikamette seyreden M.E. yönetimindeki 01 AEM 875 plakalı tırla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yanan otomobilde sıkışan Dağdelen, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı.
Dağdelen'in cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.