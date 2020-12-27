Son dakika haberleri... Bolu'da ürettiği sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi yaşamını yitirdi

Son dakika haberine göre Bolu'da ürettiği sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

Bolu'da ürettiği sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti. İddiaya göre, Paşaköy Mahallesi'nde sahte içki üretip tüketen M.G. (54) geçen hafta fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.G, ambulansla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren M.G, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. M.G'nin cenazesi, Paşaköy Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

Paşaköy, Bolu, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Bolu'da ürettiği sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Son Dakika

Antoine Griezmann, menajerlik oyununda Ömer Faruk Beyaz'ı kadrosuna aldı

Son Dakika! İlk kez burs-kredi alacak 398 bin 173 öğrencinin ödemeleri bu gece başlıyor

Galatasaraylı Taylan Antalyalı, kendi pas isabet rekorunu kırdı

3 milyon doz Çin aşısı pazartesi günü Türkiye'de olacak! Peki aşı ilk olarak kimlere ve nerede yapılacak? İşte yanıtı

Elazığ'daki 5,3 büyüklüğündeki deprem esnasında bir kişi pencereden aşağı atladı

Konuşan karga Şakir sosyal medyada fenomen oldu

Sanal alışveriş merkezleri geliyor: İlk etapta 6 bin kişiye istihdam sağlayacak

Fenomen '1 Milyon Mehmet', Demet Akalın ve Alişan'ın programında stüdyodan karga tulumba dışarı çıkarıldı