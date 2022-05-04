Bolu Dağı viyadüğünde zincirleme kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bolu Dağı viyadüğünde zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

04.05.2022 21:24

Bolu Dağı viyadüğünde meydana gelen zincirleme kazada yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

Bolu Dağı viyadüğünde meydana gelen zincirleme kazada yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

Bolu Dağı 2. viyadükte İstanbul istikametinde 6 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bölgede kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

Ramazan Bayramı tatilini yaşadıkları yerlerin dışında geçirenlerin de dönüşe geçmesiyle trafikte yoğunluk yaşandı.

Araç kuyruğu, otoyolun Abant kavşağına kadar uzandı.

Ekiplerin kaza yapan araçları yoldan kaldırmasının ardından ulaşım normale döndü.

Bolu Dağı viyadüğünde zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
Bolu Dağı viyadüğünde zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
Bolu Dağı viyadüğünde zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
Bolu Dağı viyadüğünde zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
Bolu Dağı viyadüğünde zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu Dağı viyadüğünde zincirleme kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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