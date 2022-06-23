Edinilen bilgiye göre, Muğla 'nın Marmaris ilçesinde farklı noktalarda devam eden orman yangınlarıyla mücadele etmek üzere Bolu'dan destek ekip ve araçlar gönderildi. Yangınlarda görev alması amacıyla Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 25 personel, 6 arazöz ve 2 ilk müdahale aracı bölgeye gönderildi. - BOLU

Kaynak: İHA

Marmaris, Tragger, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri! Bolu'dan Marmaris yangınına destek - Son Dakika

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