Bolu Karadere İçme Suyu Tüneli açıldı (2) - Son Dakika

Bolu Karadere İçme Suyu Tüneli açıldı (2)

08.01.2021 15:07

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, yaşanan kuraklığa ilişkin, "Allah'ın izniyle önümüzdeki dönem içerisinde beklediğimiz yağışlarla beraber bu tehlikenin minimize olmasını bekliyoruz.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, yaşanan kuraklığa ilişkin, "Allah'ın izniyle önümüzdeki dönem içerisinde beklediğimiz yağışlarla beraber bu tehlikenin minimize olmasını bekliyoruz." dedi.

Bolu kent merkezine yaklaşık 42 kilometre uzaklıkta bulunan Yedigöller Milli Parkı bölgesinde yer alan 3 bin 635 metre uzunluğundaki Karadere İçme Suyu Tüneli'nin açılış töreninde konuşan Metin, Bolu'nun en büyük hayallerinden bir tanesini bugün gerçekleştirme imkanını bulduklarını söyledi.

Metin, bu işi haziranın sonuna yetiştireceklerini belirterek, "Haziran ayında Bolu'yu memba suyu ile buluşturacağız. Bugün DSİ olarak projenin diğer kısımlarının inşasına hızlı bir şekilde başlayacağız." ifadesini kullandı.

Zamanında önlem alınmadığı için kirlenen Ergene havzasını temizleme çalışmalarına da değinen Metin, "Ergene'yi temizleme adına şu anda harcadığımız para 4 milyar lira. Şu anda 4 milyar lira harcandı ve halen de harcanmaya devam ediliyor. O bölgedeki, 1990'lı yıllardaki o hızlı sanayileşme, büyüme Ergene havzasının kirlenmesine sebebiyet verdi. Biz oradaki su kütlesini temiz ve kullanılır hale getirmek için bırakın içmeyi, sulamada kullanabilme adına temizlemek için 4 milyar lira harcadık." diye konuştu.

Metin, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak havza bazında planlar hazırladıklarını aktararak, suyun kullanımı noktasında da kanun hazırlıklarının olduğunu dile getirdi.

Su Kanunu'nun ihtiyacı olan bürokratik çalışmaları bitirdiklerine dikkati çeken Metin, "İnşallah suyu derleyeceğiz, toplayacağız, tahsisi, kullanılması, değerlendirilmesi, planlanması konusunda yani suyun her şeyini, her alanını planlayan denetleyen bir çalışma yapacağız. Bu da Türkiye'nin ihtiyacı olan önemli bir kanun. İnşallah bu kanunu önümüzdeki dönemde, yasama organımızın, gündemine alacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Metin, Türkiye'nin 81 ilinin bine yakın ilçesinde ve köylerinde sudan en iyi şekilde yararlanılması noktasında hizmetlerinin devam ettiğini vurgulayarak, bugün 6 milyon hektar olan sulanan tarım arazisini en yakın zamanda 8 milyon hektara, 2030 yılında da 14 milyon hektara çıkartacaklarına işaret etti.

Bu sene 6 milyar olan bütçelerinin 15 milyara çıktığını dile getiren Metin, "İnşallah 2021 yılını Tarım ve Orman Bakanlığı olarak 'suda hamle yılı' olarak ilan ettik." dedi.

Kuraklık

Son aylarda yaşanan kuraklık konusuna da değinen Metin, şunları kaydetti:

"Kuraklık konusu ile ilgili doğru bilgilendirmelerin takip edilmesini istiyorum. Tarım ve Orman Bakanlığının açıklamalarını takip etsinler çünkü Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz ile beraber bütün birimlerimiz uyumlu ve koordineli bir şekilde çalışıyor. Sayın Bakanımızın başkanlığında kuraklıkla mücadele veya kuraklığa karşı önlem kurulumuz var. Kurulumuz hizmetine devam ediyor. Allah'ın izniyle önümüzdeki dönem içerisinde beklediğimiz yağışlarla beraber bu tehlikenin minimize olmasını bekliyoruz ama tekrar söyleyeyim bu anlamda milletimizin gönlü rahat olsun. Geçen sene de belli oranda kuraklık vardı ama bitkisel üretime yansımadı. Geçen seneyi bitkisel üretimde arttırarak bu noktaya geldik. Tabii ki her şeyde tedbir almak gerekiyor. Tedbirli olmalıyız. Tedbiri elden bırakmayacağız ama Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Türkiye'de 60 yıldır devam eden ve son 18 yılda katlaya katlaya yapılan sulama yatırımları ile bitkisel üretimde depolama sayesinde ve bu iyi planlama sayesinde önümüzdeki dönemi sorunsuz atlatacağımıza inanıyoruz."

"Bu hiçbir katkı maddesi koyulmadan içilebilecek bir su"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise Karadere Tüneli hakkında bilgiler vererek, şöyle devam etti:

"Bu suyu İstanbul'un su havzası olmaktan çıkartarak Bolu'muza kazandıran herkese çok teşekkür ediyorum. Bu tünel yaklaşık 3 bin 700 metre. Tünelin açılması yaklaşık 32 milyon liraya mal olmuş. İç kaplama maliyeti de yaklaşık olarak 25 milyon lira civarında tuttu. Yani 60 milyon liraya yakın bir harcama yapıldı buraya. Bundan sonra deredeki suyun tünele aktarılması için bir regülatör yapılacak. Tünelin içinden boru hattı geçecek. Toplam boru hattı uzunluğu 12,7 kilometre. Bu hiçbir katkı maddesi koyulmadan içilebilecek bir su."

Konuşmaların ardından, Karadere'den sürahilere doldurulan sular Bakan Yardımcısı Metin ile Vali Ahmet Ümit ve diğer protokol üyelerine ikram edildi.

Bolu Müftüsü Orhan Genç tarafından yapılan duanın ardından Karadere Tüneli'nin açılışı yapılarak, tünel içinden araçlarla geçildi.

Bolu Karadere İçme Suyu Tüneli açıldı (2)
Bolu Karadere İçme Suyu Tüneli açıldı (2)
Bolu Karadere İçme Suyu Tüneli açıldı (2)
Bolu Karadere İçme Suyu Tüneli açıldı (2)

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu Karadere İçme Suyu Tüneli açıldı (2) - Son Dakika


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