Son dakika haberleri: Bolu merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Bolu merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
29.03.2021 14:01
Son dakika haberine göre BOLU merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
BOLU merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 5 ilde, 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Operasyon düzenleyen polis ekipleri, özel bir şirkette muhasebeci olarak çalışan E.E ile eski astsubay Y.E.Y.'yi Bolu'da, görevden uzaklaştırılan astsubay E.G Balıkesir'de, aktif görevdeki uzman çavuş H.Ç.'yi Gaziantep'te, herhangi bir çalışma kaydı bulunmayan Z.K.'yi Edirne'de, aktif görevdeki uzman çavuş K.G.'yi de Ankara'da yakaladı. Bolu Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin sorguları sürüyor.
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