Son dakika haberleri... Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten kurallara uyalım çağrısı - Son Dakika

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele konusunda vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Bizim bu noktada istirhamımız küçük-büyük, genç-yaşlı bütün vatandaşlarımızın hep beraber devletimiz tarafından ve ilimiz anlamında hıfzıssıhha meclisimizin belirlemiş olduğu kurallara, mücadele kurallarına hep birlikte en etkin şekilde uyalım. Bunu yaptığımız takdirde çok uzun olmayan, çok uzun sürmeyecek süre içerisinde bizim bu problemi yeneceğimizi düşünüyorum." dedi.

Vali Ümit, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülke genelinde pandemiyle mücadele sürecinin devam ettiğini, Cumhurbaşkanlığı kabinesinin almış olduğu kararlar doğrultusunda valilik olarak Bolu'da gerekli düzenlemeleri yaptıklarını belirtti.

"Hepimiz görüyoruz ve biliyoruz ki, koronavirüs çok ciddi bir sağlık tehdidi" diyen Vali Ümit, "Bu tehdit halen devam ediyor. Bu tehdide karşı başarılı olabilmemiz için bireysel çalışmaların yetmesi mümkün değil. Bütün toplum olarak her birimiz bireysel sorumluluğumuzu alıp, toplumsal sorumluluğumuzu da göz önünde bulundurarak hem kendimizi hem de karşımızdaki bütün arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi, dostlarımızı, vatandaşlarımızı düşünerek gerekli tedbirlere tam olarak uymamız gerekiyor." diye konuştu.

Pandemi nedeniyle bir arada olunmadığını anlatan Vali Ümit, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar diğer bütün programlarımızda olduğu gibi resmi bayramlarımızda, dini bayramlarımızda, aile törenlerimizde nerede hangi programımız akla gelirse gelsin hepsi kısıtlı şekilde ve sayılı bir şekilde uygulandı ve uygulanmaya devam ediyor. Bunu bu şekilde değerlendirmek, buna bu şekilde uymakla mükellefiz şu aşamada. Çünkü her şeyden önce sağlık geliyor. Hiçbir tedbir, hiçbir hastalıktan daha kötü değildir. Hiçbir tedbir hiçbir şekilde ölümden daha kötü değildir. Herkese sağlık, afiyet, huzur ve saadet diliyoruz."

Vali Ümit, Kovid-19 nedeniyle birçok kişinin hayatını kaybettiğini anlatarak, "Bolu'nun durumu da tabi ki sonuçta çok önemli. Bizde de koronavirüs tedbirleri devam ettiği gibi koronavirüsün salgını da devam ediyor. Yani kısacası bu olay bitmiş değil. Hepimiz bunun bilincindeyiz ve farkındayız. Bu bilinci daha da hep beraber geliştirmek suretiyle inşallah başarılı olacağız. Tedbir tedbir diyorsunuz, bu nereye kadar diye düşünen vatandaşlarımız olabilir. Yani problem olduğu sürece tedbir devam edecektir. Bu tedbirlere uymak da hepimizin görevi olacaktır." dedi.