Son dakika haber: Bolu Valisi Ümit: Dışarıdan gelen insanlardan çok daha fazla bulaştığını görüyoruz - Son Dakika

Bolu Valisi Ümit: Dışarıdan gelen insanlardan çok daha fazla bulaştığını görüyoruz

BOLU Valisi Ahmet Ümit, kentte artan koronavirüs vakalarıyla ilgili olarak, şehir dışından gelen kişilere karşı tedbirli olunması gerektiğini belirterek, "Hasretleri biraz yüreğe gömmek suretiyle tedbirlerin o şekilde yönlendirilmesini istiyoruz. Çünkü dışarıdan gelen insanlardan çok daha fazla bulaştığını görüyoruz. Bu yüzde 92'ye tekabül ediyor yapmış olduğumuz anket çalışmalarında" dedi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, kentte artan koronavirüs vakalarıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Vali Ümit, vakaların artmasının ev ziyaretleri ve dışarıdan gelen vatandaşlar olduğunu belirtti. Ümit son günlerde vaka sayılarında artış olduğunu söyleyerek, "1 senedir koronavirüsle mücadele ediyoruz. Başarılı olduğumuz süreçlerin olduğunu ifade edebilirim. Ama maalesef zaman zaman kontrolden çıkma noktasına geldiğini de söylüyoruz. Son günlerde yine bir yükselme içerisinde olduğunu görüyoruz. Hem mutasyonda hem de koronavirüste bunu maalesef görüyoruz. Esas itibariyle 1 senedir hepimiz hep birlikte bu mücadelenin içinde yer alırken, aynı zamanda bu mücadelenin özünde neler olduğunu hep beraber gördük. Tedbirlerin ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Maske, mesafe ve temizlik şart." dedi.

İl dışından gelenler konusunda tedbirli olunması gerektiğini ifade eden Vali Ümit, "Diğer illerden gelen misafirlerimize karşı son derece tedbirli olmamız lazım. Bizim ricamız bu konunun artık virüs kontrol altına alınıncaya kadar biraz askıya alınması. Hasretleri biraz yüreğe gömmek suretiyle tedbirlerin o şekilde yönlendirilmesini istiyoruz. Çünkü dışarıdan gelen insanlardan çok daha fazla bulaştığını görüyoruz. Bu yüzde 92'ye tekabül ediyor yapmış olduğumuz anket çalışmalarında. Yüzde 82'yle de ev ziyaretlerini görüyoruz. Ev ziyaretlerini de askıya almamız gerekiyor. Kalabalık yerlerde gerekli temkini yine göstermeye devam etmemiz gerekiyor. Bazı tedbirler serbestleştirildi. Kontrollü normalleşmeye döndük bildiğiniz gibi. Bu artışlar da zaten ondan sonra meydana geldi. 1 Mart'ta her yer kapalıydı, aynı yerlerin tekrar kapalı olmasını istiyorsak, tekrar başa dönmek istemiyorsak eğer biz hep beraber tedbirleri uygulamalıyız. Şu sıra ilimizin seviyesinin yükselmekte olduğunu söyleyebiliriz. Bu da hepimizi rahatsız ediyor. İnşallah hep beraber bunu tekrar kontrol altına alacağız." diye konuştu.