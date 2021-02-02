Son dakika haberleri... Boluspor ara transfer döneminde 9 oyuncuyu kadrosuna kattı

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, ara transfer döneminde 9 oyuncuyu kadrosuna kattı, 5 oyuncu ile yollarını ayırdı.

Ligin ilk yarısında istediği sonucu alamayan kırmızı beyazlı ekip, devre arasında yerli ve yabancı yeni oyuncularla kadrosunu güçlendirdi.

Beypiliç Boluspor, santrafor Kabongo Kasongo (26), savunma oyuncusu Atamer Bilgin (20), stoper Emin Bayram (17), kaleci Gentian Selmani (22), forvet Papa Alioune Diouf (31), kanat oyuncuları Edwin Gyasi (29) ve Mustafa Çeçenoğlu (27) ile önlibero Muhsin Yıldırım (26) ve Haris Hajdarevic'i (22) renklerine bağladı.

Kırmızı beyazlı ekip, kaleci Yavuz Aygün (24), santrafor Muhammet Arslantaş (20), savunma oyuncusu Kerim Alıcı (23), orta saha oyuncuları Felipe Mantins (30) ve Bekir Yılmaz (32) ile yollarını ayırdı.

Beypiliç Boluspor ayrıca, savunma oyuncuları Muhammet Raşit Yödem'i (23) Şanlıurfaspor'a, Mert Meriç Köstereli'yi (19) Van Spor Futbol Kulübü'ne, Fatih Özkan'ı (18) Edirne Belediyesi Paş Edinespor'a, kanat oyuncusu Nemanja Mihalovic'i (25) ise Aydeniz Et Balıkesirspor'a kiralık verdi.

Altyapıdan yetişen Arda Köksal (19) ve Ensar Bilir (18) ile de profesyonel sözleşme imzalandı.