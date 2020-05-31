Son dakika haberleri! Boluspor'da hazırlıklar sürüyor

- Boluspor'da hazırlıklar sürüyor

BOLU - Boluspor, korona virüs tedbirleri kapsamında liglere verilen aranın ardından 29. haftada oynayacağı Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

TFF 1. Lig'in 19 Haziran'da başlayacağını duyurması üzerinde Boluspor, Karaçayır Tesisleri'nde tam kadro çalışmaya başladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında verilen aranın ardından ligin 29. haftasında, evinde Altınordu ile karşılaşacak olan kırmızı - beyazlılar hazırlıklarını, çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Ligde 25 puanla 15. sırada yer alan Boluspor, Teknik Direktör Fırat Gül yönetiminde iki grup halinde ısınma koşusu yaptı. Isınma koşusunun ardından 5'e 2 pas çalışması ile devam eden antrenmanlar, dar alan oyunu ile sona erdi.

Akşam antrenmanında ise kırmızı-beyazlılar, pas çalışması, gol vuruşu ve taktik oyunu çalıştı.