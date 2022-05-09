Son dakika haber: BOLVADİN'DE ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI - Son Dakika
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Son dakika haber: BOLVADİN'DE ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

09.05.2022 10:49

Son dakika haberlerine göre Bolvadin'de çıkan yangında 15 iş yeri alevlere teslim oldu (2)4 SAATTE KONTROL ALTINDAAfyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde ahşap yapılardan oluşan iş yerlerinin olduğu bölgede 15 iş yerinin kullanılamaz hale geldiği yangın, 4 saat sonra kontrol altına alındı.

Bolvadin'de çıkan yangında 15 iş yeri alevlere teslim oldu (2)

4 SAATTE KONTROL ALTINDA

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde ahşap yapılardan oluşan iş yerlerinin olduğu bölgede 15 iş yerinin kullanılamaz hale geldiği yangın, 4 saat sonra kontrol altına alındı. Yangın sırasında av malzemelerinin satıldığı bir dükkanda patlayan havai fişekler de kısa süreli paniğe neden oldu. Dükkandan saçılan havai fişekler, çevredeki bazı binaların pencerelerine isabet etti.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasını sürdürdüğü çarşıda Kaymakam Taner Bolat, yangının kontrol altına alındığını ve can kaybı olmadığını belirtti. Bolat, zarar tespit çalışmalarının yapıldığını ve esnafı mağdur etmeyeceklerini söyledi. Belediye Başkanı Fatih Kayacan ise tescilli yapıları barındıran ve 100 yıllık ardıç ve çam ağaçların kullanıldığı ahşap yapıların bulunduğu alanın zarar gördüğünü belirtti. Çarşıda alevlerin zarar vermediği dükkanlarda iş yeri sahipleri, eşyalarını kurtarmaya çalıştı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika haber: BOLVADİN'DE ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Son dakika haber: BOLVADİN'DE ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Son dakika haber: BOLVADİN'DE ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Son dakika haber: BOLVADİN'DE ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Son dakika haber: BOLVADİN'DE ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Son dakika haber: BOLVADİN'DE ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Son dakika haber: BOLVADİN'DE ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Son dakika haber: BOLVADİN'DE ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Son dakika haber: BOLVADİN'DE ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Son dakika haber: BOLVADİN'DE ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Son dakika haber: BOLVADİN'DE ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: BOLVADİN'DE ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: BOLVADİN'DE ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI - Son Dakika
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