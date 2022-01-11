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Son dakika haberleri! Bomba zannedilen kutudaki gerçeği termal kamera ortaya çıkardı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bomba zannedilen kutudaki gerçeği termal kamera ortaya çıkardı

11.01.2022 20:52

Son dakika 3. sayfa haberi... Bomba zannedilen kutudaki gerçeği termal kamera ortaya çıkardı Elektronik denetleme sistemi için konulan kutuyu vatandaş bomba zannetti, polis termal kamera ile kontrol etti Kocaeli'de yol kenarında paketlenmiş büyük bir kutu ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaptıkları...

Bomba zannedilen kutudaki gerçeği termal kamera ortaya çıkardı

Elektronik denetleme sistemi için konulan kutuyu vatandaş bomba zannetti, polis termal kamera ile kontrol etti

KOCAELİ - Kocaeli'de yol kenarında paketlenmiş büyük bir kutu ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaptıkları incelemede kutunun, elektronik denetleme sistemi olduğunu tespit etti.

Olay, İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi D-605 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun ortasında paketlenmiş büyük bir kutu gören vatandaşlar, durumundan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şubesine bağlı bomba imha uzmanı, aracın üstünde bulunan özel donanımlı kamera ile kutuyu kontrol etti. Kutunun elektronik denetleme sistemi için konulduğu anlaşıldı.

Son dakika haberleri! Bomba zannedilen kutudaki gerçeği termal kamera ortaya çıkardı
Son dakika haberleri! Bomba zannedilen kutudaki gerçeği termal kamera ortaya çıkardı
Son dakika haberleri! Bomba zannedilen kutudaki gerçeği termal kamera ortaya çıkardı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Bomba zannedilen kutudaki gerçeği termal kamera ortaya çıkardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Bomba zannedilen kutudaki gerçeği termal kamera ortaya çıkardı - Son Dakika
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