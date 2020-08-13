Son dakika haberleri... Bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki operasyonda, bombalı eylem hazırlığı yapan terör örgütü DEAŞ üyesi yakalandı.

İnegöl'de temmuz ve ağustos aylarında 5 mobilya imalathanesinin kundaklanmasını araştıran polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Görüntülerde, şüphelinin, kundaklama eylemleri sırasında cep telefonuyla olay yerinden kayıt aldığını tespit eden ekipler, terör bağlantısı şüphesiyle soruşturmayı derinleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kamera kayıtlarından iş yerlerini kundaklayan şüphelinin kırmızı bir bisikletle olay yerinden kaçtığını tespit etti.

Farklı kayıtlarda bisikletin bir evin önünde olduğunu fark eden ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda evin içindeki gizli bölmelerde DEAŞ'a ait paçavralar, 3 patlayıcı düzeneği, "canlı bomba yeleği" ve bomba yapımında kullanılan materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A'nın, cep telefonunda SIM kartı bulunmadığı, örgüt üyeleriyle internet üzerinden haberleştiği belirlendi.

Zanlının ilk ifadesinde, kundaklama eylemlerini DEAŞ'ın talimatıyla yaptığını, 2017-2018'de de Suriye'de örgüt adına faaliyetlerde bulunduğunu ve burada bomba eğitimi aldığını söylediği ileri sürüldü.

Türkiye'de 2 yıl önce kaçak yollarla girdiği belirlenen şüphelinin, yakalanmaması durumunda bir polis merkezine bombalı saldırı planladığını itiraf ettiği öne sürüldü.