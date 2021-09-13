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Son dakika haber! ŞANLIURFA - Bombardımandan kaçarken işitme cihazlarını kaybeden Samiye, hayırseverlerin aldığı yeni cihazlarla duymaya başladı - Son Dakika

Son dakika haber! ŞANLIURFA - Bombardımandan kaçarken işitme cihazlarını kaybeden Samiye, hayırseverlerin aldığı yeni cihazlarla duymaya başladı

13.09.2021 12:47

Gelen son dakika haberine göre Suriye'nin Halep kentinde 5 yıl önce yaşanan bombardımandan kaçarken kaybettiği işitme cihazlarının yerine Şanlıurfalı hayırseverlerin desteğiyle yenisine kavuşan 11 yaşındaki Suriyeli Samiye Haj Mustafa, tekrar duymanın mutluluğunu yaşıyor.

Suriye'nin Halep kentinde 5 yıl önce yaşanan bombardımandan kaçarken kaybettiği işitme cihazlarının yerine Şanlıurfalı hayırseverlerin desteğiyle yenisine kavuşan 11 yaşındaki Suriyeli Samiye Haj Mustafa, tekrar duymanın mutluluğunu yaşıyor.

Doğuştan işitme engelli Samiye Haj Mustafa, ailesi tarafından alınan işitme cihazını yaklaşık 5 yıl önce Halep'teki bombardımandan kaçarken kaybetti. Cihazın kaybolmasıyla hayatı tekrar sessizliği bürünen Samiye, bir süre sonra ailesiyle Türkiye'ye sığındı. Şanlıurfa'ya yerleşen ve engeli nedeniyle anne, babası ve kardeşlerinin sesine hasret kalan Samiye, duyamadığı için okulla da gidemedi.

Maddi imkansızlıklar nedeniyle kızına işitme cihazı alamayan anne Abir Hüseyin, kızının tekrar duyması için İHH İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şubesine başvurdu. Talebin değerlendirilmesi üzerine hayırsever bir iş insanının desteğiyle Samiye için 2 işitme cihazı temin edildi. İşitme cihazlarına kavuşan Samiye, tekrar duymanın mutluluğunu yaşıyor. 11 yaşındaki Samiye Haj Mustafa AA muhabirine, annesinin ve kardeşlerinin sesini tekrar duyabildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Halep'te 5 yıl önce evlerinin bombalandığını dile getiren Samiye, saldırıda halasının oğlunun öldüğünü, ninesinin de yaralandığını ifade etti.

Yaşanan olayı unutamadığını anlatan Samiye, şöyle konuştu:

"Ailemle Halep'te kaldığımız sıralarda her yerde bombalar patlıyordu. Evim de bombardımanda yerle bir oldu. Bombardımanda yakınlarımı kaybettim, ninem yaralanmıştı o sıralarda kulağımdaki cihazları da kaybetmiştim. O zamandan beri hiçbir şey duymuyordum. Ailemle daha sonra buraya geldik. İşitemediğim için okula gidemiyordum. Kardeşlerimin ve annemin seslerini duyamıyordum. Ailemin imkanı olmadığı için 5 yıldır cihazı alamıyorduk. Biz de İHH'ya başvurduk. Onlar da bize bu cihazları temin etti. Allah onlardan razı olsun. Artık annemin ve kardeşlerimin seslerini duyuyorum. Okula gidebileceğim. Çok mutluyum. Emeği geçen hayırseverlere teşekkür ederim."

"Dünyalar bizim oldu"

Şanlıurfa'ya bir yıl önce geldiklerini dile getiren anne Abir Hüseyin de Halep'te büyük acılar yaşadığını, birçok yakınını kaybettiğini söyledi.

Türkiye'ye minnettar olduklarını belirten anne, şöyle devam etti:

"Yaşanan bombardımanlarda çok sayıda insan öldü ve yaralandı. Kızımda bir bombardıman sırasında kulaklarındaki işitme cihazlarını kaybetti. O günden beri duymuyordu. Çok üzülüyordu. Bu nedenle okula da gönderemedik. Kızımın bir daha işitmesi için İHH'den yardım istedim. Sağ olsunlar bizimle ilgilendiler. Hemen çalışma başlattılar. Kızımı doktor götürdüler. Cihazın alınması için çalışma yaptılar. Kısa sürede 2 cihazı temin ettiler. Allah onlardan razı olsun. Artık kızım bizleri işitiyor. Dünyalar bizim oldu. Kızım çok mutlu, onun mutluluğu bizleri de mutlu ediyor. Kızım işitme engeli ortadan kaldığı için artık okula gidebilecek. Allah herkesten razı olsun."

İHH Şanlıurfa Şube Başkanı Behçet Atila, "Samiye duymadığı için hep üzgünmüş. Kızımız duyamadığından dolayı günlük hayatta ciddi sıkıntılar yaşıyordu. Bizler de hastanelerde Samiye'nin bazı işitme tetkiklerini yaptırdık çıkan sonuçlara göre işitme cihazları olması halinde duyacağına kanaat getirdik. Hemen çalışmalara başladık. Kızımız 5 yıl aradan sonra ilk kez duydu. Seslere hiç tepki vermeyen Samiye kızımızın şu anda seslere tepki vermesi bizi son derece mutlu etti. Bir insanın ihtiyacını gidermek hem insani ve İslami bir görevdir." diye konuştu.

Son dakika haber! ŞANLIURFA - Bombardımandan kaçarken işitme cihazlarını kaybeden Samiye, hayırseverlerin aldığı yeni cihazlarla duymaya başladı
Son dakika haber! ŞANLIURFA - Bombardımandan kaçarken işitme cihazlarını kaybeden Samiye, hayırseverlerin aldığı yeni cihazlarla duymaya başladı
Son dakika haber! ŞANLIURFA - Bombardımandan kaçarken işitme cihazlarını kaybeden Samiye, hayırseverlerin aldığı yeni cihazlarla duymaya başladı
Son dakika haber! ŞANLIURFA - Bombardımandan kaçarken işitme cihazlarını kaybeden Samiye, hayırseverlerin aldığı yeni cihazlarla duymaya başladı
Son dakika haber! ŞANLIURFA - Bombardımandan kaçarken işitme cihazlarını kaybeden Samiye, hayırseverlerin aldığı yeni cihazlarla duymaya başladı
Son dakika haber! ŞANLIURFA - Bombardımandan kaçarken işitme cihazlarını kaybeden Samiye, hayırseverlerin aldığı yeni cihazlarla duymaya başladı
Son dakika haber! ŞANLIURFA - Bombardımandan kaçarken işitme cihazlarını kaybeden Samiye, hayırseverlerin aldığı yeni cihazlarla duymaya başladı
Son dakika haber! ŞANLIURFA - Bombardımandan kaçarken işitme cihazlarını kaybeden Samiye, hayırseverlerin aldığı yeni cihazlarla duymaya başladı
Son dakika haber! ŞANLIURFA - Bombardımandan kaçarken işitme cihazlarını kaybeden Samiye, hayırseverlerin aldığı yeni cihazlarla duymaya başladı

Şanlıurfa, Suriyeli, Suriye, İHH, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! ŞANLIURFA - Bombardımandan kaçarken işitme cihazlarını kaybeden Samiye, hayırseverlerin aldığı yeni cihazlarla duymaya başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! ŞANLIURFA - Bombardımandan kaçarken işitme cihazlarını kaybeden Samiye, hayırseverlerin aldığı yeni cihazlarla duymaya başladı - Son Dakika
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