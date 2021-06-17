Maltepe'de borcunu sahte dolarla ödemeye kalktığı arkadaşını öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 16 Haziran 03.00 sıralarında Başıbüyük Mahallesi Göze Sokak'ta Mahmut S'nin (23) silahla vurularak hayatını kaybetmesi, yanındaki bir arkadaşının da kolundan yaralanması olayına ilişkin çalışma başlattı.
Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntüleri sayesinde, şüpheli Buğra B. (21) Maltepe'de saklandığı evde yakalandı.
Gözaltında cinayeti itiraf eden zanlının, Mahmut S'ye olan 150 dolar borcunu sahte dolarla ödediği, Mahmut S'nin farketmesi üzerine çıkan tartışma sonucu, yanındaki silahla ateş edip kaçtığı öğrenildi.
Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Borcunu sahte dolarla ödediği arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika