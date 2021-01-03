Son dakika haberleri! Bordeaux'da çıkan çatışmada çocuklar hedef alındı: 16 yaşında bir genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Fransa'nın Bordeaux kentinde 4 genç ile kimliği belirlenemeyen kişiler arasında çıkan çatışmada 16 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti, 3 genç de yaralandı.

Fransa'nın Bordeaux kentine bağlı Aubiers bölgesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle gençler ile kimliği belirsiz kişiler arasında çatışma çıktı. Silah seslerinin ardından semt sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, inceleme başlattı. Kimliği belirsiz kişiler olay yerinden kaçarken, 1 genç hayatını kaybetti, 3 genç ise yaralandı. Ağır yaralı olarak bulunan 16 yaşında bir genç kaldırıldığı hastaneye hayatını kaybetti. Polis, 15 yaşındaki bir gencin durumunun ağır olduğunu, 13 ve 16 yaşındaki gençlerin de hafif şekilde yaralandığını söyledi.

Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - BORDEAUX