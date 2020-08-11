Son dakika haberleri: Borsa, güne yükselişle başladı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Borsa, güne yükselişle başladı

Son dakika ekonomi haberine göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,62 artışla 1.082,24 puandan başladı.

Son dakika haberleri: Borsa, güne yükselişle başladı, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,62 artışla 1.082,24 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 6,72 puan ve yüzde 0,62 değer kazanarak 1.082,24 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,59 ve holding endeksi yüzde 0,64 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,50 ile ticaret, tek gerileyen ise yüzde 1,28 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün 1.040-1.080 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışına göre yüzde 1,41 değer kazanarak 1.075,52 puana çıktı ve böylece günü analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1.070 puanın hemen üzerinde tamamladı.

Analistler, bugünün veri gündeminde, Avrupa'da ZEW ekonomik görünüm endeksleri ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) öne çıktığını belirterek, Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

ABD başta olmak üzere yeni teşvik beklentilerinin artmasıyla dünya borsalarındaki yükseliş eğiliminin sürdüğüne işaret eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.025 puanın destek,1.100 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 09:59

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: Borsa, güne yükselişle başladı - Son Dakika Ekonomi
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