Son dakika haberleri... Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Borsa güne yükselişle başladı

Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,20 artışla 1.112,90 puandan başladı.

Son dakika haberleri... Borsa güne yükselişle başladı, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,20 artışla 1.112,90 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 2,24 puan ve yüzde 0,20 değer kazanarak 1.112,90 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,16 ve holding endeksi yüzde 0,36 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,95 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 0,07 ile spor oldu.

Dün Avrupa borsalarından pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da, yüzde 0,32 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 1.110,66 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) eylül ayı beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de tüketici güven endeksi ve cari işlemler dengesi başta olmak yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.090 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Borsa İstanbul, Holding, 112, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 09:57 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika Ekonomi

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