Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,59 değer kazancıyla günü 116.524,78 puandan tamamladı.



BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 681,77 puan artarken, toplam işlem hacmi 23,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.



Bankacılık endeksi yüzde 0,59 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,09 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,94 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 2,32 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, 116.524,78 puanla 21 Şubat'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, yarın yurt dışında dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD Merkez Bankası toplantı tutanakları, ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 118.000 ve 120.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini ifade eden analistler, olası düşüşlerde ise 114.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.