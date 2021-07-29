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Son dakika haberleri... Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Borsa günün ilk yarısında yükseldi

29.07.2021 13:41
Son dakika haberleri... Borsa günün ilk yarısında yükseldi, System.String[]

Son dakika ekonomi haberi: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,63 değer kazanarak 1.382,93 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,63 değer kazanarak 1.382,93 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 22,18 puan artışla 1.382,93 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 5,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,02 ve holding endeksi yüzde 1,44 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,02 ile metal ana sanayi, en çok kaybettiren ise yüzde 0,46 ile spor oldu.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün beklentiler doğrultusunda faizlerde ve varlık alım programında değişiklik yapmaması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının güvercin olarak değerlendirilmesinin ardından güne alıcılı başlayan yurt içi piyasalarda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamaları sonrası alımların güçlendiği görülüyor.

Kavcıoğlu Enflasyon Raporu'nu açıkladığı basın toplantısında aşılamanın etkisiyle turizm gelirlerinde beklenen artış, güçlü ihracat ve ithalattaki ılımlı seyir nedeniyle yıl sonunda Türkiye'nin cari fazla vermesini beklediklerini ifade etti.

Sıkı para politikasının enflasyon üzerindeki etkilerinin görülmeye başladığını aktaran Kavcıoğlu, "Yeni swap anlaşması için görüştüğümüz ülkeler var. Yakında yeni anlaşmaları açıkladığımızda hepiniz duymuş olacaksınız." ifadelerini kullandı.

Kavcıoğlu, 2021 sonu enflasyon beklentilerini yüzde 12,2'den yüzde 14,1'e yükselttiklerini belirtirken, yıl sonu gıda enflasyonu beklentilerini de yüzde 13'ten yüzde 15'e çıkardıklarını bildirdi.

Bu gelişmelerle Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yaklaşık 8 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviye olan 1.384 puanı görürken, sınai endeksindeki güçlü seyir söz konusu yükselişte etkili oldu.

Dolar/TL ise gün içinde 8,4865'e kadar gerileyerek 16 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri yurt dışında ise ABD'de büyüme ve Almanya'da öncü enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 seviyesinin destek konumuna geldiğini, 1.400 puanın direnç olarak izleneceğini bildirdi.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Şahap Kavcıoğlu, Borsa İstanbul, Enflasyon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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