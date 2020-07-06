Son dakika haberleri: Borsa İstanbul'da altı yabancı kuruma açığa satış yasağı

Borsa İstanbul'da altı yabancı kuruma bugünden itibaren bir ve üç ay süreyle açığa satış yasağı getirildi.
Borsa İstanbul'dan yapılan "Yatırımcı Bazında Tedbir Uygulanması" başlıklı açıklamaya göre, Barclays Capital, Credit Suisse ve Merrill Lynch'e üçer ay; Goldman Sachs, JPMorgan, Wood and Company Financial'a birer ay açığa satış yasağı getirildi.
Açıklamada ayrıca, "Yatırımcılarımızın ve yatırım kuruluşlarımızın mevzuata uyum konusunda gerekli özen ve hassasiyeti göstermesi önemle rica olunur" uyarısı yapıldı.