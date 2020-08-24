Son dakika haberleri... Borsa İstanbul'dan "Borsa'da yatırım yapılır" videosu

Borsa İstanbul, "Borsada oynanmaz, borsada yatırım yapılır" başlıklı bilgilendirme videosu hazırlayarak sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Borsa İstanbul, katma değeri yüksek içeriklerle hazırladığı videolarla yatırımcıları doğru yatırımın esasları hakkında bilgilendirip onlara farkındalık kazandırmaya devam ediyor.

Borsa İstanbul tarafından bugün paylaşılan videoda, "Borsada oynanmaz, borsada yatırım yapılır. Borsa bir oyun aracı değil, yatırımlarınızı güvenle büyüten istikrarlı bir kazanç yoludur." ifadelerine yer verildi.