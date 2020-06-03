Son dakika haberleri! Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 270 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 270 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|45.189.703.251
|1,13
|Bim Mağazalar
|39.680.520.000
|8,48
|ASELSAN
|36.206.400.000
|2,51
|Garanti Bankası
|34.524.000.000
|0,63
|Turkcell
|30.910.000.000
|1,66
|Enka İnşaat
|30.520.000.000
|0,76
|Akbank
|30.420.000.000
|0,56
|Ereğli Demir Çelik
|29.540.000.000
|0,88
|Türk Telekom
|26.845.000.000
|2,70
| Ford Otosan
|23.651.334.000
|5,89
| İş Bankası (C)
|23.084.846.100
|0,39
|Tüpraş
|22.011.847.680
|2,07
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.610.805.133
|0,49
| İskenderun Demir Çelik
|20.474.000.000
|1,14
|Vakıflar Bankası
|18.629.819.277
|0,56
|Sabancı Holding
|18.363.635.379
|0,56
|Türk Hava Yolları
|17.291.400.000
|0,42
|Halkbank
|13.482.080.420
|0,41
| Tofaş Oto Fabrikası
|11.790.000.000
|3,48
|Anadolu Efes
|11.664.473.681
|1,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 06:51 Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri! Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi
Son Dakika Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor Dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yükselişle başlayan dolar 6,73'den işlem görüyor Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor 2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Borsanın en değerli şirketi 44 milyar 733 milyon lirayla Koç Holding oldu Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor Otellerdeki mini kulüpler ve kreşler hizmet verecek