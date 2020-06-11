Son dakika haberleri | Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Son dakika haberleri... Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 274 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 274 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|42.983.471.948
|1,08
|Bim Mağazalar
|38.192.880.000
|8,16
|ASELSAN
|36.753.600.000
|2,55
|Garanti Bankası
|34.272.000.000
|0,62
|Turkcell
|31.548.000.000
|1,69
|Enka İnşaat
|31.080.000.000
|0,78
|Akbank
|30.160.000.000
|0,56
|Ereğli Demir Çelik
|30.030.000.000
|0,90
|Türk Telekom
|26.215.000.000
|2,64
| Ford Otosan
|24.072.426.000
|5,99
| İş Bankası (C)
|23.039.846.400
|0,39
|Tüpraş
|21.811.512.320
|2,05
| İskenderun Demir Çelik
|20.213.000.000
|1,12
|Yapı ve Kredi Bankası
|19.935.041.030
|0,48
|Vakıflar Bankası
|18.512.650.602
|0,55
|Sabancı Holding
|18.302.423.261
|0,56
|Türk Hava Yolları
|17.277.600.000
|0,42
|Halkbank
|13.531.555.944
|0,41
| Koza Altın
|11.742.500.000
|1,91
|Anadolu Efes
|11.469.078.944
|0,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 06:47 Kaynak: AA
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