Son dakika haberleri: Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 293 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 293 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|43.845.677.285
|1,10
|Bim Mağazalar
|39.893.040.000
|8,53
|ASELSAN
|36.662.400.000
|2,54
|Garanti Bankası
|34.230.000.000
|0,62
|Enka İnşaat
|32.424.000.000
|0,81
|Turkcell
|32.032.000.000
|1,72
|Akbank
|30.316.000.000
|0,56
|Ereğli Demir Çelik
|29.085.000.000
|0,87
|Türk Telekom
|27.020.000.000
|2,72
| Ford Otosan
|24.686.518.500
|6,15
| İş Bankası (C)
|23.039.846.400
|0,39
|Tüpraş
|21.711.344.640
|2,05
| İskenderun Demir Çelik
|20.155.000.000
|1,12
|Yapı ve Kredi Bankası
|19.935.041.030
|0,48
|Vakıflar Bankası
|18.473.594.378
|0,55
|Sabancı Holding
|18.465.655.576
|0,56
|Türk Hava Yolları
|17.222.400.000
|0,42
|Halkbank
|13.605.769.231
|0,41
|Anadolu Efes
|11.913.157.892
|1,02
| Koza Altın
|11.727.250.000
|1,91
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 02:35 Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri: Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi
Son Dakika 120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor Son dakika: Normalleşmeye geçen işverene prim desteği geliyor Gram altın 380,3 liradan işlem görüyor Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek 41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor "Korona için mucize" denilen deksametazon isimli ilaç, 40 liraya hayat kurtaracak En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çekilirse maaşlar 824 lira artacak HSBC, 35 bin kişiyi işten çıkaracak Mansur Yavaş'ın başvurusunu kabul eden mahkeme, AK Parti ve MHP'nin itirazını reddetti İstanbul açıklarındaki sahipsiz 7 gemi 18.500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu İmamoğlu'yla İstanbul'daki taksiciler arasında gerginlik: Sakın bizi tehdit etmeye çalışmasınlar Saros Körfezi'ndeki yazlıklarda koronavirüse karşı sertifikalı ev modeli başladı İstanbul'da otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü