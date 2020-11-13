Son dakika haberleri... Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 54,85 58,50 -6,24 Odaş Elektrik 3,47 3,67 -5,45 Ereğli Demir Çelik 11,10 11,25 -1,33 Türk Hava Yolları 11,50 11,65 -1,29 Brisa 18,41 18,65 -1,29 Good-Year 7,63 7,70 -0,91 Vestel 20,06 20,20 -0,69 Tüpraş 88,70 89,30 -0,67 Karel Elektronik 17,06 17,15 -0,52 Enka İnşaat 7,28 7,31 -0,41 Aksa Enerji 7,34 7,37 -0,41 İndeks Bilgisayar 16,58 16,64 -0,36 Borusan Mannesmann 14,78 14,83 -0,34 Aksa 9,91 9,94 -0,30 İskenderun Demir Çelik 7,93 7,95 -0,25 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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