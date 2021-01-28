Son dakika: Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Otokar 386,20 351,10 10,00 Ege Gübre 220,70 200,70 9,97 Gübre Fabrik. 69,10 62,85 9,94 Karsan Otomotiv 4,99 4,54 9,91 Halk GMYO 3,92 3,62 8,29 Kordsa Teknik Tekstil 21,54 20,00 7,70 Net Holding 3,99 3,71 7,55 Sasa Polyester 26,20 24,38 7,47 Eczacıbaşı İlaç 7,94 7,43 6,86 Aygaz 17,73 16,60 6,81 Borusan Mannesmann 31,88 30,00 6,27 Deva Holding 27,50 25,88 6,26 Hektaş 27,52 25,92 6,17 MLP Sağlık 22,06 20,80 6,06 Alarko Holding 10,15 9,59 5,84 Mavi Giyim 54,80 51,85 5,69 Logo Yazılım 138,70 131,50 5,48 Pegasus 72,60 68,85 5,45 TAV Havalimanları 21,94 20,88 5,08 Aksa Enerji 9,97 9,53 4,62 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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