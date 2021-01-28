Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Otokar
|386,20
|351,10
|10,00
|Ege Gübre
|220,70
|200,70
|9,97
|Gübre Fabrik.
|69,10
|62,85
|9,94
|Karsan Otomotiv
|4,99
|4,54
|9,91
|Halk GMYO
|3,92
|3,62
|8,29
|Kordsa Teknik Tekstil
|21,54
|20,00
|7,70
|Net Holding
|3,99
|3,71
|7,55
|Sasa Polyester
|26,20
|24,38
|7,47
|Eczacıbaşı İlaç
|7,94
|7,43
|6,86
|Aygaz
|17,73
|16,60
|6,81
|Borusan Mannesmann
|31,88
|30,00
|6,27
|Deva Holding
|27,50
|25,88
|6,26
|Hektaş
|27,52
|25,92
|6,17
|MLP Sağlık
|22,06
|20,80
|6,06
|Alarko Holding
|10,15
|9,59
|5,84
|Mavi Giyim
|54,80
|51,85
|5,69
|Logo Yazılım
|138,70
|131,50
|5,48
|Pegasus
|72,60
|68,85
|5,45
|TAV Havalimanları
|21,94
|20,88
|5,08
|Aksa Enerji
|9,97
|9,53
|4,62
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika: Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi