Son dakika haberleri... Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Gelen son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kartonsan 474,00 493,50 -3,95 Anadolu Hayat Emeklilik 6,51...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|474,00
|493,50
|-3,95
|Anadolu Hayat Emeklilik
|6,51
|6,74
|-3,41
|İpek Doğal Enerji
|14,07
|14,56
|-3,37
|Global Yatırım Holding
|3,44
|3,54
|-2,82
|Reysaş GMYO
|5,26
|5,41
|-2,77
|Bim Mağazalar
|64,60
|66,40
|-2,71
| Aksa Enerji
|4,65
|4,76
|-2,31
| Koza Madencilik
|11,80
|12,06
|-2,16
|MLP Sağlık
|16,70
|17,03
|-1,94
| Netaş Telekom.
|14,24
|14,51
|-1,86
|Çelebi
|85,50
|87,05
|-1,78
|Net Holding
|2,31
|2,35
|-1,70
|Tat Gıda
|8,84
|8,99
|-1,67
| Anadolu Grubu Holding
|18,17
|18,47
|-1,62
|Aksa
|6,67
|6,78
|-1,62
| Tofaş Oto Fabrikası
|23,28
|23,66
|-1,61
| Selçuk Ecza Deposu
|8,17
|8,30
|-1,57
|Borusan Mannesmann
|10,50
|10,66
|-1,50
|Hektaş
|14,62
|14,84
|-1,48
| Sasa Polyester
|10,01
|10,16
|-1,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 06:43 Kaynak: AA
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