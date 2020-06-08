Son dakika haberleri... Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kartonsan 474,00 493,50 -3,95 Anadolu Hayat Emeklilik 6,51 6,74 -3,41 İpek Doğal Enerji 14,07 14,56 -3,37 Global Yatırım Holding 3,44 3,54 -2,82 Reysaş GMYO 5,26 5,41 -2,77 Bim Mağazalar 64,60 66,40 -2,71 Aksa Enerji 4,65 4,76 -2,31 Koza Madencilik 11,80 12,06 -2,16 MLP Sağlık 16,70 17,03 -1,94 Netaş Telekom. 14,24 14,51 -1,86 Çelebi 85,50 87,05 -1,78 Net Holding 2,31 2,35 -1,70 Tat Gıda 8,84 8,99 -1,67 Anadolu Grubu Holding 18,17 18,47 -1,62 Aksa 6,67 6,78 -1,62 Tofaş Oto Fabrikası 23,28 23,66 -1,61 Selçuk Ecza Deposu 8,17 8,30 -1,57 Borusan Mannesmann 10,50 10,66 -1,50 Hektaş 14,62 14,84 -1,48 Sasa Polyester 10,01 10,16 -1,48

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)