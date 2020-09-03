Son dakika haberleri! Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 2,45 2,56 -4,30 Halkbank 5,08 5,30 -4,15 Ford Otosan 79,10 82,45 -4,06 Aksa Enerji 5,32 5,54 -3,97 Çemtaş 11,15 11,60 -3,88 Türkiye Sigorta 5,96 6,18 -3,56 Gözde Girişim 5,21 5,39 -3,34 Zorlu Enerji 2,62 2,71 -3,32 Şekerbank 1,34 1,38 -2,90 Emlak Konut GMYO 1,72 1,77 -2,82 Global Yatırım Holding 4,35 4,47 -2,68 TAV Havalimanları 14,70 15,08 -2,52 Logo Yazılım 90,60 92,85 -2,42 Vakıflar Bankası 4,09 4,19 -2,39 Karsan Otomotiv 2,99 3,06 -2,29 Netaş Telekomünikasyon 15,47 15,83 -2,27 İpek Doğal Enerji 11,45 11,71 -2,22 Özak GMYO 3,64 3,72 -2,15 Petkim 3,87 3,95 -2,03 Sasa Polyester 15,05 15,35 -1,95

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)