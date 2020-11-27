Son dakika haberleri... Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 2,41 2,67 -9,74 Otokar 227,00 240,00 -5,42 Odaş Elektrik 3,45 3,63 -4,96 Bagfaş 20,52 21,56 -4,82 Net Holding 3,19 3,34 -4,49 Ford Otosan 119,70 124,60 -3,93 Anadolu Efes 22,48 23,28 -3,44 Koza Madencilik 13,17 13,63 -3,37 Kartonsan 2.730,00 2.823,90 -3,33 Pegasus 61,70 63,70 -3,14 Ege Endüstri 1.630,00 1.675,40 -2,71 Yapı ve Kredi Bankası 2,99 3,07 -2,61 GSD Holding 2,28 2,34 -2,56 Sabancı Holding 9,99 10,25 -2,54 Zorlu Enerji 2,73 2,80 -2,50 Koç Holding 18,68 19,14 -2,40 İş Finansal Kiralama 3,77 3,86 -2,33 Çemtaş 15,45 15,81 -2,28 Türk Hava Yolları 11,93 12,20 -2,21 Aygaz 12,82 13,10 -2,14 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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