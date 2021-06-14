Son dakika haberleri... Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|25,80
|27,02
|-4,52
|Ege Gübre
|182,00
|190,50
|-4,46
|Esenboğa Elektrik
|30,38
|31,68
|-4,10
|İpek Doğal Enerji
|13,09
|13,54
|-3,32
|Petkim
|5,98
|6,18
|-3,24
|Borusan Mannesmann
|25,28
|26,10
|-3,14
|Ford Otosan
|178,80
|184,40
|-3,04
|Akiş GMYO
|1,96
|2,02
|-2,97
|İndeks Bilgisayar
|6,55
|6,75
|-2,96
|Alarko Holding
|9,27
|9,54
|-2,83
|Konya Çimento
|802,40
|825,00
|-2,74
|Çimsa
|24,98
|25,68
|-2,73
|Çemtaş
|13,70
|14,08
|-2,70
|SASA Polyester
|33,12
|34,02
|-2,65
|İş Yatırım Menkul Değerler
|15,15
|15,55
|-2,57
|Ege Endüstri
|1.258,90
|1.291,70
|-2,54
|Koza Madencilik
|15,70
|16,09
|-2,42
|İhlas Gayrimenkul
|1,21
|1,24
|-2,42
|Türk Traktör
|178,80
|183,10
|-2,35
|Koza Altın
|123,20
|126,00
|-2,22
Kaynak: AA
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